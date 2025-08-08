Games
Ηλιόπουλος: «Πλιάτσικο δίχως τέλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή το Μαξίμου»

Ηλιόπουλος: «Πλιάτσικο δίχως τέλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή το Μαξίμου» Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Καμία δικαιολογία δεν μπορεί να διασώσει τον κ. Μητσοτάκη, η λεηλασία που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη δική του υπογραφή, τονίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Οι σημερινές αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών δείχνουν ξανά το βάθος του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει σε δήλωσή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Αυτοδιοικητικό στέλεχος της ΝΔ από την Θεσσαλία εξασφάλισε μόνο για το 2024 επιδοτήσεις 770.000 ευρώ για την οικογένεια του. Το συγκεκριμένο στέλεχος εμφανίζεται να έχει στενές σχέσεις με μέλη της κυβέρνησης και να μπαινοβγαίνει στο αρμόδιο υπουργείο. Οι καινούργιες αποκαλύψεις ακυρώνουν κάθε κυβερνητική προσπάθεια να κρυφτεί το καθεστώς Μητσοτάκη πίσω από το επιχείρημα περί διαχρονικών ευθυνών. Είναι καθαρό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία πυραμίδα διαφθοράς, η κεφαλή της οποίας βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Καμία δικαιολογία δεν μπορεί να διασώσει τον κ. Μητσοτάκη, η λεηλασία που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη δική του υπογραφή.

