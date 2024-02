Η ομάδα δικηγόρων της Εύας Καϊλή, ενημέρωσε σύμφωνα με το Politico το βράδυ της Δευτέρας τα μέλη της επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου ότι η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής «απειλείται να σταλεί πίσω στη φυλακή, αν κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, άμεσο ή έμμεσο, για την υπόθεσή της στα ΜΜΕ».

Για τιος Δικαστικές Αρχές του Βελγίου η Εύα Καϊλή είναι από τους βασικούς υπόπτους στο σκάνδαλο Qatargate και αντιμετωπίζει προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, προσθέτοντας ότι «υπάρχει όρος απαγόρευσης επαφής με τον Τύπο για ομτιδήποτε. «Αυτό σχετίζεται με την τρέχουσα έρευνα, η οποία είναι… σε εξέλιξη και θα πρέπει να συνεχιστεί σε ένα γαλήνιο κλίμα».

