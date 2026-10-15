Η έρευνα αποκαλύπτει τη διευκόλυνση διανομής κατασκοπευτικού λογισμικού μέσω στοχευμένων διαφημίσεων.

Την ώρα που το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Predator εξακολουθεί να απασχολεί την ελληνική Δικαιοσύνη, το όνομα της Intellexa επανέρχεται στο διεθνές προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από μια μεγάλη έρευνα του Citizen Lab για τη χρήση διαδικτυακών διαφημίσεων ως εργαλείου κατασκοπείας.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2026, αποκαλύπτει τις δραστηριότητες της ισραηλινής Discover-Tech, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, διευκόλυνε τη διανομή κατασκοπευτικού λογισμικού μέσω στοχευμένων διαφημίσεων, χωρίς να απαιτείται κανένα κλικ από το θύμα.

Το ελληνικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στις εταιρικές διασυνδέσεις. Σύμφωνα με το Citizen Lab, μεταξύ των μετόχων της Discover-Tech από το 2020 έως τον Μάρτιο του 2026 βρισκόταν η Chaia Services Ltd, εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Όπως είχε αποκαλύψει η ισραηλινή Haaretz, μέλος της διοίκησής της ήταν η Σάρα Χάμου, η οποία είχε διαχειριστεί το εταιρικό δίκτυο της Intellexa και καταδικάστηκε πρωτοδίκως στην Ελλάδα σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για την υπόθεση Predator.

Στο ίδιο πλέγμα σχέσεων εμφανίζεται και ο Eric Banoun, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Discover-Tech και συνιδρυτής της Senpai Technologies, εταιρείας του ομίλου Intellexa.

Η νέα έρευνα δεν αποδεικνύει ότι η Intellexa ή η Χάμου συμμετείχαν στις συγκεκριμένες επιθέσεις μέσω διαφημίσεων. Φωτίζει, όμως, τη διαχρονική διασύνδεση εταιρειών και προσώπων της διεθνούς βιομηχανίας κατασκοπευτικού λογισμικού.

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Ε.Σ.