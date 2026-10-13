Η απαγόρευση πρόσβασης στους - 15 προέκυψε κατόπιν εντατικών μετρήσεων.

Θα εφαρμοστεί με το νέο έτος και επομένως θα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης κατά την προεκλογική περίοδο. Στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν πολιτικά στη διαφήμιση της σχετικής πρωτοβουλίας ως πρωτοποριακής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, στις κυλιόμενες μετρήσεις που μελετούν προσεκτικά συνεργάτες του πρωθυπουργού καταγράφεται θετική στάση απέναντι στο μέτρο από τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων της ΝΔ στις εκλογές του 2023.

Στις έρευνες που γίνονται με τη μέθοδο των focus groups, άλλωστε, έχει διαπιστωθεί ότι επιδοκιμάζεται από την κοινωνική βάση του κυβερνώντος κόμματος κάθε απόφαση που συνδέεται με κανόνες στη χρήση των social media από ανηλίκους (πχ απαγόρευση κινητών στα σχολεία, Kids wallet).

Και επειδή οι γονείς είναι πιθανότερο να ψηφίσουν από τους 17αρηδες, υπερπροβάλλεται η σχετική πρωτοβουλία.

Α.