Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του τμήματος του ΒΟΑΚ.

Προ δύο εβδομάδων η στήλη ενημέρωνε πως στο πλαίσιο της στρατηγικής της «κορδέλας» που ακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός στις 10 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, επρόκειτο να μεταβεί στην Κρήτη, προκειμένου να εγκαινιάσει το πρώτο ολοκληρωμένο έργο που αφορά σε τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Πρόκειται για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ, κάτι παραπάνω από δέκα χιλιόμετρα στο κομμάτι Νεάπολη - Αγιος Νικόλαος, το οποίο ειχε συμβασιοποιηθεί το 2022 με ανάδοχο την AKTOR.

Όπως μαθαίνουμε, «κορδέλα ήταν και πάει», αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια.

Οι λόγοι για τα αίτια της αναβολής; Είτε οι πρόσφατες καταστροφές στην Κρήτη που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για πανηγύρια και εγκαίνια 10 χιλιομέτρων στο ύψιστης σημασίας για την Κρήτη μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ, είτε οι πληροφορίες για περί του αντιθέτου εισηγήσεις του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών. Εν τέλει, ίσως και τα δύο μαζί...

Ε.Σ.