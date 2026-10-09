Η WSJ ξαναχτύπησε και έπεται συνέχεια.

«Honey Please». Τη φράση «σε παρακαλώ, αγάπη μου» που της αποδίδει απομόνωσε στον τίτλο της η αμερικανική εφημερίδα για να αποκαλύψει σε ρεπορτάζ ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πίεζε δωρητή του Τραμπ να καταθέσει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της American Express για να τακτοποιηθεί οφειλή της.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο τη στήριξε για μια ακόμη φορά όταν του ζητήθηκε σχόλιο από τα ΜΜΕ αλλά είναι πλέον φανερό ότι στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα τη βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι όσο κλιμακώνεται η σύγκρουση Ρεπουμπλικάνων - Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, τόσο η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα θα μπαίνει στο στόχαστρο γιατί θεωρείται αδύναμος κρίκος από τις αντιΤραμπ δυνάμεις.

Ήδη ο θόρυβος γύρω από τη συμπεριφορά της πριν και μετά την εγκατάστασή της στην Ελλάδα δημιουργεί αμηχανία στους συνομιλητές της και δυσκολεύει τις κινήσεις της.

Η συνέχεια αναμένεται ακόμη πιο δυσάρεστη για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ...

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