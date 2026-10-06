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Αυτή την εβδομάδα θα το... παρακάνει!

Είπαμε ότι κάθε εβδομάδα η κυβέρνηση ετοιμάζει και μία θετική είδηση. Αυτή την εβδομάδα θα το παρακάνει.

Σήμερα Τρίτη από το βήμα του ΣΕΒ λέγεται ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει αναφορά σε μέτρα στήριξης για το βιομηχανικό ρεύμα.

Την Τετάρτη που θα δει τον Αμερικανό υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα εκπέμψει μήνυμα γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας.

Την Πέμπτη θα επισκεφθεί το εργοστάσιο στις Σκουριές.

Την Παρασκευή αναμένεται να δώσει συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και την Κυριακή θα επισκεφθεί την πληγείσα από τις πλημμύρες Κρήτη...

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Λ.Ι.