Ο Μ. Ρούμπιο θα βάλει πλάτη παρά το θόρυβο στην Ουάσιγκτον για τα έργα και τις ημέρες της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα (από αύριο βράδυ) θα μυρίζει... LNG. Τα θέματα ενεργειακής συνεργασίας θα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας και αυτό εκ των πραγμάτων κάνει επίκαιρη την αποκάλυψη της WSJ για το ρόλο του λομπίστα Χρ. Μαραφάτσου, συνεργάτη της εταιρείας ΑΚΤΩΡ, δίπλα στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Μ. Ρούμπιο πιέζεται στην Ουάσιγκτον να δώσει εξηγήσεις. Κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και της Γερουσίας έχουν ζητήσει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβειρας και να δώσει στοιχεία για τις επαφές της, πιθανές οικονομικές σχέσεις και ορισμένα ταξίδια.

Παρόλα αυτά, είναι ήδη σαφές ότι ο Μ. Ρούμπιο θα τη στηρίξει. Γιατί οι business και ο κοινός σκοπός της προώθησης του αμερικανικού LNG τους ενώνουν.

Α.