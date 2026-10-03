«Εκτιμούν ιδιαίτερα τη δουλειά της» στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, οποίος την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί την Αθήνα, υπερασπίστηκε δημόσια την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ δηλώνοντας στη Daily Mail ότι είναι «incredibly effective advocate» (εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια / εκπρόσωπος) στην προώθηση της ατζέντας της κυβέρνησης Τραμπ στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εκτιμούν ιδιαίτερα το έργο της.

Με τον τρόπο αυτό μπαίνει τέλος στα σενάρια ότι υπάρχει ενόχληση στον Λευκό Οίκο μετά το ρεπορτάζ της WSJ για την παρουσία δίπλα της του Χρήστου Μαραφάτσου, επιχειρηματία και λομπίστα της εταιρείας ΑΚΤΩΡ.Η Mail αναφέρει μάλιστα, ότι η Γκίλφοϊλ δεν θέλει να απομακρύνει τον Μαραφάτσο παρά τις ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση

συμφερόντων και ότι φέρεται να έχει πει για εκείνον: «I need him» («Τον χρειάζομαι»).

Α.