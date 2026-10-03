Όχι μόνο ήταν παρών στην περιοδεία του πρωθυπουργού στην Πιερία αλλά το διαφήμισε με περηφάνια.

«Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς». Αυτή ήταν η τοποθέτηση του βουλευτή Πιερίας της ΝΔ Σπύρου Κουλκουδίνα σε συζήτηση στο Κανάλι της Βουλής για την ακρίβεια στα καύσιμα.

Από το Μέγαρο Μαξίμου δεν αποδοκιμάστηκε ποτέ. Δεν είναι άλλωστε και Άγγελος Συρίγος να μιλά για υποχωρήσεις στην Κάσο λόγω των τουρκικών αντιδράσεων στην πόντιση του καλωδίου...

Όχι μόνο δεν αποδοκιμάστηκε αλλά δεν του ζητήθηκε καν να έχει κάπως διακριτική παρουσία για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ούτε καν ενοχλήθηκαν στο επιτελείο του πρωθυπουργού από την επίδειξη κυνισμού του βουλευτή ο οποίος έκανε αναρτήσεις στα social media για να δείξει πόσο θερμά τον χαιρέτησε ο Κ. Μητσοτάκης.

Γιατί, άλλωστε, να τον αποφύγει; Μήπως είπε κάτι που δεν πιστεύουν στο Μαξίμου; Κάθε άλλο. Συμφωνούν απολύτως, όπως φαίνεται, με το ακαταμάχητο επιχείρημα εναντίον της μιζέριας (Αδωνις) και της κακομοιριάς (Θεοχάρης) που διατύπωσε ο βουλευτής τους: «Γεμάτη η λεωφόρος Συγγρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης».

Και η παρουσία Κουλκουδίνα δίπλα στον πρωθυπουργό είναι, σίγουρα, ένας δείκτης...

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