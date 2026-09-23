Γιατί δεν αποδοκιμάστηκε ο ευρωβουλευτής- Οι προσεγγίσεις Διαμαντοπούλου και Αποστολάκη.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Φαραντούρης δεν αποδοκιμάστηκε από την Χ. Τρικούπη για τα «χαριεντίσματα με υπουργούς» που προσήψε στην Αλ. Σδούκου. Ούτε του ζητήθηκε να ανακαλέσει και γι αυτό ο ίδιος επανήλθε δριμύτερος λέγοντας ότι της επέστρεψε το νόμισμα με τον οποίο τον πλήρωσε όταν αναφέρθηκε σε δικά του χαριεντίσματα με την Καρυστιανού.

Ομως, από τις δημόσιες τοποθετήσεις δύο γυναικών του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται κοντά στην ηγεσία, της Αννας Διαμαντοπούλου και της Μιλένας Αποστολάκη, προκύπτει αμφιθυμία: Η μεν ζήτησε μεγαλύτερη προσοχή στις εκφράσεις, η δε τον στήριξε με το επιχείρημα ότι αν η Σδούκου του είχε ζητήσει συγγνώμη θα ζητούσε και αυτός. «Αδειασμα», όμως, υπέστη και από την Νάντια Γιαννακοπούλου, οπότε το τελικό σκορ είναι σε βάρος του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δεν άρεσε στην Χαριλάου Τρικούπη η φασαρία με πρωταγωνιστή τον Φαραντούρη παρόλο που θεωρούν ότι δεν έφταιγε αλλά παγιδεύτηκε. Αποφάσισαν, πάντως, να μην πάρουν αποστάσεις δημόσια από τον φωνακλά ευρωβουλευτή για να μην φουντώσει η εσωκομματική φωτιά πριν ξεχαστεί η υποχρεωτική αναδίπλωση Αυλωνίτη για τις προοδευτικές συγκλίσεις.

Α.