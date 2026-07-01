Οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα είναι η τελευταία προσπάθεια του Στέφανου Κασσελάκη για να παραμείνει ενεργός στον πολιτικό «στίβο».

Δεν θα συνεχίσει την πολιτική του πορεία ο Στέφανος Κασσελάκης αν επιβεβαιωθεί η εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων και τελικά το κόμμα του, οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», δεν καταφέρει να πάρει το «εισιτήριο» για τη Βουλή στις επόμενες εκλογές.

«Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά», είπε στα Παραπολιτικά 90,1.

«Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι που παίζουν οι άλλοι εδώ και δεκαετίες. Το φιλελεύθερο κέντρο πρέπει να εκπροσωπείται. Εγώ θα σεβαστώ αυτό που θα μου δώσει ο ελληνικός λαός», πρόσθεσε.

Ε.Σ.