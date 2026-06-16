Κρίσιμη Κοινοβουλευτική Ομάδα σήμερα- Ποιοι οι διάδοχοι- Προς τηλεοπτικό σταθμό ο υπεύθυνος Τύπου του προέδρου.

Μπορεί το θέμα να φαντάζει ανώδυνο (συνταγματική αναθεώρηση) ωστόσο η συνεδρίαση θα είναι κρίσιμη. Όχι μόνο για το αν θα επιχειρήσει ή όχι να συμμετάσχει ο διαγραφείς με απόφαση του προέδρου της Παύλος Πολάκης. Αλλά και γιατί αναμένεται να τεθεί το θέμα «πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Η στήλη αποκαλύπτει σήμερα πως ο Σωκράτης Φάμελλος πάντως ετοιμάζει αλλαγές στην Κουμουνδούρου, άμεσες αλλά και μεσοπρόθεσμες.

Άμεσα, κοινή συναινέσει, θα αντικατασταθεί από εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο πρόεδρος του κόμματος έως χθες είχε στα υπόψη του δυο βουλευτές (ένας ήταν ο δημοσιογράφος Χρήστος Γιαννούλης) αλλιώς θα αναβάμιζε τους νυν αναπληρωτές Νατάσα Γκαρά και Δημήτρη Μελίδη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πάντως, φέρεται να έχει αποφασίσει να αντικαταστήσει από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Νίκο Παππά, προφανώς γιατί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου σηκώνουν το βάρος της αντιπαράθεσης μαζί του. Μια απόφαση που θα ταράξει και άλλο το κλίμα της Κουμουνδούρου.

Τέλος, η στήλη πληροφορείται ότι ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του προέδρου του κόμματος Χρήστος Κυμπιτζής οδεύει προς τηλεοπτικό σταθμό της Αττικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.