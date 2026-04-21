Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ για μία τρίωρη (!) συζήτηση ξεχωρίσαμε από το επικείμενο ετήσιο Φόρουμ των Δελφών.

Πρόκειται για το πάνελ με τίτλο «Divisions, Crisis, and Elections: Power Shifts in the New Political Landscape», ελληνιστί «Διαιρέσεις, Κρίση και Εκλογές: Οι Ανακατατάξεις Ισχύος στο Νέο Πολιτικό Τοπίο».

Το θέμα συζήτησης του επίμαχου πάνελ, ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων αλλά ακόμα και η χρονική του διάρκεια (τρεις ώρες) είναι ενδεικτικό της παραδοχής πως το πολιτικό σύστημα εισέρχεται σε μεγάλες ανακατατάξεις, αυτό που εδώ και ένα χρόνο το Dnews έχει χαρακτηρίσει ως... Big Bang.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν από τη ΝΔ οι Σταύρος Καλαφάτης, Σοφία Βούλτεψη, Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκος Ρωμανός, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, από το ΠΑΣΟΚ οι Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Δημήτρης Μάντζος, από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Καραμέρος, Βασίλης Κόκκαλης, Γιάννης Ραγκούσης, και τέλος και η Θεοδώρα Τζάκρη, καθώς και οι πολιτικοί επιστήμονες Μαρία Καρακλιούμη (Spin Communications & Spearmind AI), Λαμπρινή Ρόρη (ΕΚΠΑ) και Θωμάς Γεράκης (Marc).

Ε.Σ.