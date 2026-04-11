Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις υπουργών κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κάποιο φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν πως η Κοβέσι έχει στόχο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό.
Είναι σαφές πως οι συγκεκριμένοι υπουργοί έχουν την κάλυψη του Μαξίμου για να λένε τέτοιες μπαρούφες, αλλιώς ο πρωθυπουργός "θα τους μάζευε" με το ...καλημέρα!
Το ερώτημα όμως είναι αν ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς συμφωνεί με αυτά.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κομματικό στόχο την κυβέρνηση;
Υποτίθεται ότι έχει αναλάβει να συζητήσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις Βρυξέλλες.
Άλλωστε είναι ο πρώην Επίτροπος της χώρας στην ΕΕ.
Δεν τον ενοχλούν τέτοιες απόψεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παραμένει ...μουγγός στο συγκεκριμένο θέμα.
Τ.Τε.