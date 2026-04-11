Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, νυν υπουργός Ανάπτυξης, δεν μπορεί να σιωπά!

Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις υπουργών κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάποιο φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν πως η Κοβέσι έχει στόχο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό.

Είναι σαφές πως οι συγκεκριμένοι υπουργοί έχουν την κάλυψη του Μαξίμου για να λένε τέτοιες μπαρούφες, αλλιώς ο πρωθυπουργός "θα τους μάζευε" με το ...καλημέρα!

Το ερώτημα όμως είναι αν ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς συμφωνεί με αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κομματικό στόχο την κυβέρνηση;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υποτίθεται ότι έχει αναλάβει να συζητήσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις Βρυξέλλες.

Άλλωστε είναι ο πρώην Επίτροπος της χώρας στην ΕΕ.

Δεν τον ενοχλούν τέτοιες απόψεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παραμένει ...μουγγός στο συγκεκριμένο θέμα.

Τ.Τε.