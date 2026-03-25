Η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου που δεν διστάζει να ασκήσει κριτική στον Άρειο Πάγο.

Όντως μόνο έκπληξη προκάλεσε η ανακοίνωση του Αρείου για τη δίκη των Τεμπών.

Λίγοι όμως είχαν το θάρρος να τοποθετηθούν ευθέως. Μεταξύ αυτών και η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου.

Η στήλη αναδημοσιεύει την ανάρτησή της:

«Θα αναμέναμε από τον Άρειο Πάγο, στη σημερινή του ανακοίνωση για τη δίκη των Τεμπών, να κινηθεί σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Να μιλήσει, κατ’ ελάχιστο, για την αναγκαία διασφάλιση των κατάλληλων όρων διεξαγωγής της δίκης.

Να καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους σε μια εποικοδομητική στάση. Να προτείνει διάλογο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

Να τονίσει ότι ο δημόσιος διάλογος οφείλει να διεξάγεται με σεβασμό προς όλους, με γνώμονα πάνω απ’ όλα τη μνήμη των θυμάτων και το πένθος των συγγενών.

Αντί γι' αυτό, ο Άρειος Πάγος επέλεξε ύφος εμπρηστικό και στοχοποιητικό.

Αναφέρεται σε κάποιους που τάχα θέλουν να ''ανακόψουν το έργο της Δικαιοσύνης'', μιλά για ''αγανακτισμένους δήθεν πολίτες'', για ''παράγοντες της δίκης'' που παρεμπόδισαν την έναρξη της διαδικασίας. Απειλεί και για την παραγραφή των πλημμελημάτων.

Με άλλα λόγια, ο Άρειος Πάγος σήμερα μιλά παίρνοντας θέση και βάζοντας κάποιους απέναντι.

Μόνο που η Δικαιοσύνη δεν στοχοποιεί, δεν υπονοεί, δεν αντιπαρατίθεται.

Στέκεται υπεράνω ή οφείλει να στέκεται».

Άδικο έχει;

Β.Σκ.