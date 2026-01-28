Πού επικεντρώνει η ΝΔ- Ο Ε. Στυλιανίδης πρόεδρος της Επιτροπής.

Μετά την επιστολική ψήφο των αποδήμων η κυβέρνηση δρομολογεί άμεσα και τη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πολυσυζητημένη αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η διάρκεια της Προεδρικής θητείας, ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και η – με κάποιο τρόπο- άρση της μονιμότητας στο δημόσιο αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των προτάσεων της Ν.Δ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση θα ανοίξει πρώτα στο εσωτερικό της Ν.Δ. για ζύμωση και επιπλέον προτάσεις και μετά θα μπει στον δημόσιο διάλογο. Το πρόσωπο που θα προτείνει ο πρωθυπουργός για Πρόεδρο της διακομματικής Επιτροπής για την Συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

