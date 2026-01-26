Η αλληλοεκτίμηση μεταξύ των δυο ανδρών και οι υποψίες του ...Μαξίμου!

Αν προ ημερών ο υπουργός Άμυνας εξέπληξε το Μαξίμου γιατί δήλωσε πως συνομιλεί με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά και ακούει τις απόψεις τους φανταστείτε πόσο εξέπληξε με την παρουσία του στο «πάρτι» του «Κύκλου Ιδεών» του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Ο Νίκος Δένδιας, όπως αναφέρουν οι γνωρίζοντες, έχει σε μεγάλη εκτίμηση και συνομιλεί τακτικά μαζί του εκτιμώντας πολύ τις απόψεις του. Απ΄ ότι γνωρίζουμε αντίστοιχη άποψη έχει έχει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τον υπουργό Άμυνας.

Στο Μαξίμου, πάντως, θεωρούν πως η παρουσία του υπουργού Άμυνας στην εκδήλωση Βενιζέλου εντάσσεται στη συγκρότηση του «αντι-Μητσοτακικού μετώπου» των δυο ανδρών με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά.

Χωρίς να γνωρίζουμε υποψιαζόμαστε πως ο Νίκος Δένδιας θα ήθελε και άλλους συναδέλφους του από την κυβέρνηση να έχουν παραστεί στην εκδήλωση Βενιζέλου. Άλλωστε συγκυβέρνησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Β.Σκ.