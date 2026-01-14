Επτά χρόνια παρωχημένη τεχνολογία και success story

Στην παρωχημένη τεχνολογία αποδίδει πρωτίστως το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών το πόρισμα της Επιτροπής που διερεύνησε το περιστατικό.

Επτά χρόνια και δεν έγινε απολύτως τίποτε ενώ η κίνηση στα αεροδρόμια συνεχώς αυξανόταν.

Η κυβέρνηση πανηγύριζε για την αύξηση της επιβατικής κίνησης αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκε με το μείζον θέμα, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν καθαρά από τύχη "Τέμπη στον αέρα"!

Έμεναν τα πανηγύρια για το success story (ιστορίες θριάμβου) της κυβέρνησης και για την εναέρια κυκλοφορία!

Ε.Σ.