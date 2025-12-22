Και τι θα γίνει τώρα που λήγει το τρίμηνο της λήξης τους;

Θυμάστε την πομπώδη ανακοίνωση για τη μείωση των τιμών σε χίλιους και πλέον κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, που θα έφεραν μείωση της ακρίβειας;

Όποιος αναγνώστης το διαπίστωσε ας τηλεφωνήσει στη στήλη να το καταγράψει. Αν και το καλύτερο είναι να αναζητήσουμε τη βοήθεια της ...Νικολούλη μήπως και κάτι ανακαλύψει!

Στο τρίμηνο που εφαρμόστηκε η μείωση των κωδικών ο πληθωρισμός ανέβηκε πάνω από τον αντίστοιχο στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης.

Η συμφωνία του αρμόδιου υπουργείου με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ για τη «μείωση των τιμών σε χίλιους κωδικούς» φτάνει στη λήξη της. Θα ...ανέβουν ξανά οι τιμές που -τάχα μου- έπεσαν;

Η κυβέρνηση συνεχίζει να κοροϊδεύει τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ε.Σ.