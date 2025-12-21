Τι επισημαίνει στη στήλη στρατηγός ε.α.

Η στήλη αναρωτήθηκε το Σάββατο (ΕΔΩ) για το αν υπήρξε και ποια ήταν η ελληνική συμμετοχή στην επίθεση ουκρανικών drones σε πετρελαιοφόρο του ρωσικού στόλου βορειοδυτικά της Κρήτης σε διεθνή ύδατα.

Στρατηγός ε.α., φίλος της στήλης, μας τηλεφώνησε για δυο επισημάνσεις.

Πρώτη επισήμανση, στην ίδια περιοχή έγινε και η επίθεση από το Ισραήλ στο στολίσκο που επιχειρούσε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. «Τυχαίο ή έχει να κάνει με το ρόλο βάσης κοντά στην περιοχή;» αναρωτήθηκε.

Δεύτερη επισήμανση: «Επιπλέον, αν ήταν απευθείας πτήση των drones από Ουκρανία-Κρήτη θα έπρεπε να διανύσει την Κεντρική Ευρώπη ή τα Βαλκάνια και την ηπειρωτική Ελλάδα ή τη Μαύρη Θάλασσα, την Τουρκία και το Αιγαίο. Όλα αυτά είναι απίθανα. Αν είχαν αυτή την δυνατότητα θα βομβάρδιζαν κάθε μέρα την Μόσχα που απέχει 760 χιλιόμετρα».

Κρατούμε τις επισημάνσεις και ευχαριστούμε τον στρατηγό ε.α.

Επαναλαμβάνουμε όμως πως απαιτείται ενημέρωση από τους αρμοδίους.

Β.Σκ.