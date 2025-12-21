Τι λεφτά παίρνουν με τη νέα δόση από την κρατική χρηματοδότηση.

Καλές γιορτές θα κάνουν τα κόμματα καθώς θα λάβουν τη δόση από την προβλεπόμενη κρατική επιχορήγηση.

Η Νέα Δημοκρατία έχει λαμβάνειν 1.400.000 ευρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ 680.000 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 480.000 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει περισσότερα από το ΠΑΣΟΚ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση γιατί η επιχορήγηση γίνεται με βάση τα ποσοστά που έλαβαν τα κόμματα στις εκλογές και όχι με τυχόν ανακατατάξεις βουλευτών.

Το ΚΚΕ λαμβάνει 345.000 ευρώ, η Ελληνική Λύση 237.000 ευρώ, η Νίκη 212.000 ευρώ και η Πλεύση Ελευθερίας 195.000 ευρώ.

Κόμματα που δεν κατέβηκαν στις εκλογές και προέκυψαν από ανακατατάξεις εντός Βουλής ακόμα και αν έχουν συγκροτήσει Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπως πχ η Νέα Αριστερά, δεν λαμβάνουν κομματική χρηματοδότηση.

Β.Σκ.