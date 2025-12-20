Τσιάρας, Κέλλας και Σκρέκας είχαν αναλάβει την εκτόνωση.

«Τρεις Θεσσαλοί έχουν αναλάβει να εκτονώσουν το κλίμα με τους αγρότες.

Και οι τρεις μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει» λένε οι κακές γλώσσες στη Ν.Δ. δείχνοντας τον Καρδιτσιώτη υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα, τον Λαρισαίο υφυπουργό Χρ. Κέλλα και τον Γραμματέα της Ν.Δ. Κ. Σκρέκα που εκλέγεται στα Τρίκαλα.

Αυτή η διαπίστωση δείχνει ότι τα νεύρα είναι τεντωμένα στο κυβερνών κόμμα.

Δείχνει και κάτι ακόμη. Ότι και τα πρωτοκλασάτα στελέχη της Ν.Δ και της κυβέρνησης έχουν χάσει την δυνατότητα να αντιστρέψουν το κλίμα δυσφορίας που υπάρχει ακόμη και στους γαλάζιους ψηφοφόρους.

Ε.Σ.