Τι σηματοδοτεί η συμμετοχή του βουλευτή Χανίων...

Στα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναλύουμε γιατί η εκδήλωση της Τετάρτης για την κλιματική κρίση αποτελεί για κάποιους «ανάχωμα» απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα που θα έχουν ως κατάληξη την ίδρυση κόμματος.

Μια από τις «αποδείξεις» είναι και η παρουσία του Παύλου Πολάκη στην πρώτη σειρά των επισήμων.

Δεν νομίζουμε πως αν δεν ήταν να σηματοδοτήσει με την παρουσία του τη στήριξη για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων θα συμμετείχε σε εκδήλωση για την ...οικολογία!

Το κακό είναι πως ο Π. Πολάκης δεν θα μπορούσε να ήταν ποτέ στο ίδιο ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Χαρίτση και τον ...Χάρη Δούκα, αλλά τουλάχιστον δίνει τον αγώνα του.

Το ακόμα χειρότερο ήταν η -πολύ- χαμηλή συμμετοχή βουλευτών και στελεχών από τα κόμματα που στήριζαν την εκδήλωση ή από ευρύτερο κόσμο...

Β.Σκ.