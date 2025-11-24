Την αντίδραση του Παύλου Πολάκη - πού αλλού, στο Facebook - προκάλεσαν οι πρώτες διαρροές για όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας για τον «Αψύ Σφακιανό», στον οποίο ασκεί σφοδρή κριτική για τα πεπραγμένα του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για προσωπική στρατηγική και ατζέντα.

Ο Χανιώτης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανάρτησή του πως ο πρώην πρωθυπουργός «λέει πολλά ψέματα και ανακρίβειες», ενώ προαναγγέλλει εκτενέστερη απάντηση για τα λεγόμενα του βιβλίου.

Επίσης ο Πολάκης γράφει πως «δεν παίρνω ούτε λήξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 2023 που (και καλά) ήταν η αιατία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια».

Ε.Σ.