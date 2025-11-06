Εξαιρετικά επιφυλακτικός για το σχέδιο αναδιάρθρωσης/διάσωσης της Αυγής και του ραδιοφώνου Στο Κόκκινο, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει εναλλακτικό σχέδιο, εμφανίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, επισημαίνοντας πως δεν το υποστηρίζει καθώς αντίστοιχη προσπάθεια είχει γίνει και στο παρελθόν.

Πέραν της ουσίας του σχεδίου αναδιάρθρωσης και της βιωσιμότητας του εγχειρήματος, με την στάση του αυτή συνεχίζει να κρατά αποστάσεις από τη στρατηγική Φάμελλου, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το εγγύς μέλλον και τα σενάρια αναδιάταξης του ευρύτερου χώρου, ανάλογα με τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Ενδεικτική η αποστροφή του πως «δεν ξέρω με ποιον μιλάτε, αλλά με όσους μιλάω εγώ δεν εισπράττω θετικό κλίμα για την απόφαση της προηγούμενης ΠΓ», αναφερόμενος στην απόφαση για «παράλληλες πορείες και σύγκλιση» με τον Αλέξη Τσίπρα.

Όσον αφορά πάντως στην ουσία της πρότασης Φάμελλου, αυτή προβλέπει σημαντική μείωση του αριθμού των εργαζομένων μέσα από νέο πρόγραμμα εθελουσίας και πρόβλεψη αποχώρησης 47 εργαζομένων, ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης των κομματικών Μέσων και ψηφιακή αναδιοργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί πως το λόγο έλαβαν και εκπρόσωποι των εργαζομένων στην αρχή της συνεδρίασης, οι οποίοι στηλίτευσαν την περίοδο ηγεσίας Κασσελάκη ως υπεύθυνη για τον οικονομικό εκτροχιασμό.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει ερώτημα, κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές, ανάλογα και με την εκλογική του επίδοση και συνεπακόλουθα την κρατική χρηματοδότηση που θα λάβει, θα μπορεί ρεαλιστικά να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα ενός εκδοτικού οργανισμού με 50 εργαζόμενους ή απλά δίνει νέα παράταση στη συζήτηση περί (μη) βιωσιμότητας το 2026.