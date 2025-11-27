Οι επιδιώξεις των αρχηγών και το μήνυμα του Δημάρχου.

Η κοινή παρουσία τεσσάρων πολιτικών αρχηγών κομμάτων της Κεντροαριστεράς, πιο συγκεκριμένα των Νίκου Ανδρουλάκη – έστω και με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα -, Σωκράτη Φάμελλου, Αλέξη Χαρίτση, Πέτρου Κόκκαλη και του Δημάρχου Αθηναίων και «δελφίνου» του ΠΑΣΟΚ, Χάρη Δούκα αποτελεί εκ των πραγμάτων μείζον πολιτικό γεγονός.

Όταν όμως αυτή λαμβάνει χώρα σε σκηνικό «κινούμενης άμμου» υπό τη σκιά της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα και εν αναμονή της διαφαινόμενης επιστροφής του στο πολιτικό προσκήνιο, τότε τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι ακόμη περισσότερα και επιδέχονται αρκετών ερμηνειών.

Εκ των πραγμάτων, ο βασικός κερδισμένος σε επίπεδο συμβολισμών από τη χθεσινή εκδήλωση για την Cop30, στο «Σεράφειο» του δήμου Αθηναίων, δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτός είναι και ο λόγος που παρά την αρχική του άρνηση να συμμετάσχει, όπως αυτή είχε μεταφερθεί στον διοργανωτή Πέτρο Κόκκαλη, αποφάσισε τελευταία στιγμή να πραγματοποιήσει παρέμβαση μέσω βίντεο.

Το βασικό μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει είναι σαφές: Σε μία συγκυρία που όλα τα φώτα της δημοσιότητας περιστρέφονται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και το επόμενο πολιτικό του βήμα σε μία συνθήκη πολυκερματισμού και ένδειας της αντιπολίτευσης, ο ίδιος ως ο αρχηγός μίας αξιωματικής αντιπολίτευσης που συνεχίζει να μην αποτελεί εναλλακτική στις δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται έχοντας στο «πλευρό» του στην ίδια εκδήλωση τρεις ακόμα πολιτικούς αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων. Ενώ παράλληλα, με την παρουσία του στην εκδήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν άφησε περιθώρια στον Χάρη Δούκα να εκμεταλλευθεί πολιτικά την κοινή παρουσία Φάμελλου, Χαρίτση και Κόκκαλη με συνειρμούς για αντιπολιτευτικό μέτωπο και τον ίδιο – για μία ακόμη φορά – εκτός πλάνου.

Με λίγα λόγια, παρά το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης απέφυγε στο μήνυμά του οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση στην κατεύθυνση των προοδευτικών συγκλίσεων και έμεινε αμιγώς στα της κλιματικής κρίσης, το μήνυμα που θέλησε να περάσει ήταν σαφές με εξίσου σαφή αποδέκτη: Τον Αλέξη Τσίπρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπό το πρίσμα αυτό, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, καθώς δίνουν δείγματα γραφής και προθέσεων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας έκανε αυτό που δεν έκανε ο αρχηγός του κόμματός του. Μίλησε δηλαδή ανοιχτά για «ιστορική ευθύνη» των προοδευτικών δυνάμεων για μία «νέα συλλογική πορεία». «Οι προοδευτικές δυνάμεις στην κοινωνία, στην πολιτική, στο κοινοβούλιο έχουν ιστορική ευθύνη, για να ηγηθούν μιας νέας συλλογικής πορείας. Που θα ενώνει την κοινωνία, θα στηρίζει τους αδύναμους, θα προστατεύει το περιβάλλον, θα ανανεώνει τη δημοκρατία και θα θεμελιώνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος ενώπιον των Νίκου Παππά και Παύλου Πολάκη στις πρώτες σειρές, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας πως «από τη σημερινή συνάντηση πρέπει να φύγουμε έχοντας αποφασίσει τι θα κάνουμε μαζί». Συγκεκριμένα τόνισε: «Η αξία της σημερινής πρωτοβουλίας δεν είναι μόνο ο διάλογος, αλλά είναι η άποψή μας για τη δυνατότητα κοινής δράσης με κοινές προτεραιότητες. Γιατί πρέπει να φύγουμε από αυτή τη συνάντηση έχοντας αποφασίσει τι θα κάνουμε μαζί. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και έναν χρόνο, με μεγάλη συνέπεια, υποστηρίζουμε όλα τα πεδία διαλόγου, κοινής έκφρασης και δράσης των προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς κομματικό εγωισμό, χωρίς υστεροβουλία ή ιδιοτέλεια, αλλά με έναν μοναδικό σημαντικό πολιτικό στόχο και όρο: Μια προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, που, το λέω εξαρχής, είναι η απάντηση και για τα μεγάλα ζητήματα που συζητάμε σήμερα».

Πολύ πιο συγκρατημένος, παρά την πάγια θέση του ιδίου για προοδευτικό μέτωπο και συνεργασίες, υπήρξε στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος αν και δέχθηκε να συμμετάσχει στο κοινό πάνελ, στάθηκε αποκλειστικά στο αντικείμενο της εκδήλωσης για την Cop30 και τις κλιματικές προκλήσεις και απέφυγε προσεκτικά κεντρικοπολιτικές αποστροφές, πολλώ δε μάλλον για προοδευτικές συνεργασίες. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους εν εξελίξει συσχετισμούς στον ευρύτερο χώρο.