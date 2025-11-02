Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ εξαπέλυσε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Παύλος Πολάκης τονίζει ότι: «Τα ΕΛΤΑ κλεινουν τα καταστηματα ,οχι γιατι δεν εχουν εσοδα και κερδη! ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ που θα εκτιζε ενα νοσοκομειο καθε χρονο απο το πουλημα της Ολυμπιακης Αεροποριας που υλοποιησε για χαρη των ιδιωτικων αερογραμμων που φυτρωσαν πανω στο κουφαρι της!».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τα ΕΛΤΑ κλεινουν τα καταστηματα ,οχι γιατι δεν εχουν εσοδα και κερδη !!

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ που θα εκτιζε ενα νοσοκομειο καθε χρονο απο το πουλημα της Ολυμπιακης Αεροποριας που υλοποιησε για χαρη των ιδιωτικων αερογραμμων που φυτρωσαν πανω στο κουφαρι της !

Τα γράμματα-επιστολες εχουν μειωθει ,αλλα τα δέματα εχουν πολλαπλασιαστει τα τελευταια χρονια με το ηλεκτρονικο εμποριο!

Οι ηλικιωμενοι παιρνουν απο κει τις συνταξεις τους στις απομακρυσμένες περιοχες της Ελληνικης Περιφερειας!

ΤΑ ΕΛΤΑ κλεινουν γιατι ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ και η ΝΔ ,εχουν ντιλαρει με τις ιδιωτικες κουριερ να αναλαβουν το εργο των ΕΛΤΑ με πολλαπλασιο κοστος για τους πολιτες στις περιοχες που μενουν χωρις τη δημοσια καθολικη υπηρεσια των ΕΛΤΑ!!!!!!! (και βεβαια εννοειται να ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ)

Έγινε ειδικη συσκεψη στο Μεγαρο Μαξιμου για αυτο και ο ΙΔΙΟΣ ο Μητσοτακης αναψε το πρασινο φως για το κλείσιμο καθως η κυβερνηση οριζει τη διοικηση του Υπερταμείου και τον διευθυνοντα των ΕΛΤΑ !

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ!!

Να μην τους αφησουμε!!

Να πεσει η κυβερνηση της ΜΙΖΑΣ και των Ιδιωτικοποιησεων ΤΩΡΑ!!

Υγ .Βγηκε και ο ταλιμπαν-σουπερμαν Χατζηδάκης να πει πως δεν φταιει μονο αυτος!!

ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ Κωστακη ,εντολες εκτελείς και τωρα οπως πάντα!!

Εισαι και ο «5046c»…..Μην ξεχνιομαστε …».

