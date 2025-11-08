«Δίπλα σας μέχρι το τέλος του δρόμου» δήλωσε μεταξύ άλλων, ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Παύλος Πολάκης, δήλωσε: «Μπράβο στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που απέτρεψαν ένα ακόμη μπάζωμα της αλήθειας! Δεν πέρασε το «στήσιμο» που πήγε να κάνει χτες σε Δικαστήριο το επιτελικό παρακράτος Μητσοτάκη, μαζί με την κα Ρογκάκου της Εθνικής Αρχής (Α)Διαφάνειας, όπως την κατάντησαν!

Δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά να κλητεύεται το Δημόσιο σε δίκη για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του! Τι είχε συμβεί και τι είχαν μεθοδεύσει: Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κάθισαν χθες δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος για τη σύμβαση 717/2014 γιατί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το 2021 σε πόρισμά τους "ξέπλυναν" τις ποινικές ευθύνες στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, μεταξύ άλλων, για την καθυστέρηση υλοποίησης της σύμβασης, που προκάλεσε ζημία για το Δημόσιο άνω των 3.000.000 ευρώ και οδήγησε στο Έγκλημα των Τεμπών! Μέσα σε όλα, το εν λόγω "πόρισμα" είχε ως αποτέλεσμα να παραπλανήσει εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές!

Τι είχε κάνει το παρακράτος Μητσοτάκη, που ξέρει μόνο να μπαζώνει τα πάντα γύρω από την τραγωδία; Πρώτα είχε θάψει την υπόθεση, την οποία ξέθαψε (πάλι) η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία! Μετά έστειλε το Δημόσιο (ΝΣΚ) στη χθεσινή δίκη να υπερασπιστεί τους κατηγορούμενους ελεγκτές της ΕΑΔ και ΟΧΙ τα συμφέροντά του, επιδιώκοντας μάλιστα και την αποβολή (!) των συγγενών των θυμάτων από την πολιτική αγωγή, ώστε να εξασφαλιστεί η ατιμωρησία!!!

Ντροπή σου Κυριάκο Μητσοτάκη! Μέχρι και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου σε άδειασε: «Πώς κι έτσι; Η παράβαση καθήκοντος στρέφεται κατά του Δημοσίου», ανέφερε!

Μέρα ντροπής για το Δημόσιο. Χαραμάδα ελπίδας το Δικαστήριο, που έκανε δεκτή την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας πάνω από 30 συγγενών στην υπόθεση και δεκτό το αίτημά τους για να κλητευθεί το Ελληνικό Δημόσιο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, δίπλα τους και όχι απέναντί τους!

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι «από τη στιγμή που το ελληνικό Δημόσιο παρίσταται για το έλασσον (σ.σ. υπεράσπιση των κατηγορουμένων), πρέπει να παρασταθεί και για το μείζον (σ.σ. το συμφέρον του ελληνικού Δημοσίου)», ξεφτιλίζοντας σε δημόσια θέα το παρακράτος Μητσοτάκη, το ΝΣΚ και την ΕΑΔ!

Μετά από αυτό καλώ πρώτα ως γονιός και μετά ως Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Το ΝΣΚ να αποσυρθεί από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου δίπλα και μαζί με τους συγγενείς - και αυτό να το κάνει μόνο του, για να μην ξεφτιλιστεί κι άλλο το Δημόσιο – και…

Την κυρία Ρογκάκου, Διοικήτρια της ΕΑΔ - που μαθαίνω ότι όχι μόνο είχε αποδεχθεί και συνυπογράψει το επίμαχο "πόρισμα" των ελεγκτών αλλά δεν εξέτασε καν τις πειθαρχικές τους ευθύνες, παρά την ποινική τους δίωξη - να παραιτηθεί από τη θέση της!



Μπράβο στους συγγενείς των θυμάτων και στους δικηγόρους τους γι’ αυτή τη μεγάλη νίκη!

Δίπλα σας μέχρι το τέλος του δρόμου. ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ στην υπεράσπιση της αλήθειας, μέχρι τη Δικαίωση!».