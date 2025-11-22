Με τις ευλογίες της κυβέρνησης - Η πεντάδα των υπουργών που κερδίζει την… εύνοιά της!

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ αγαπά τα ΜΜΕ που την αγαπούν και αυτά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το lifestyle μιντιακό σύστημα επενδύει στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που επιδιώκει την προβολή και προσφέρεται, με γενναιοδωρία, στα φώτα της κάμερας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η τάση αυτή ενθαρρύνεται. Αφενός γιατί θεωρούν ότι η αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων τους αποφέρει πολιτικά κέρδη και την επιδεικνύουν, αφετέρου γιατί δεν την αντιμετωπίζουν σαν υπάλληλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά σαν πανίσχυρη αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, από τους υπουργούς που έχουν παλέψει για την εύνοιά της, κερδισμένος στην κούρσα είναι ο υπουργός Ναυτιλίας Β. Κικίλιας. Ακολουθούν Παπασταύρου, Πιερρακάκης, Δένδιας, Θεοδωρικάκος. Ο Γεραπετρίτης είναι, προς το παρόν, εκτός πεντάδας.

Ε.Σ.