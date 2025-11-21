Το νομικό επιτελείο του κ. Στρατάκη ετοιμάζει σειρά αγωγών εναντίον όλων όσοι -όπως λέει- τον διαπόμπευσαν όλο αυτό το διάστημα.

Με φάουλ δεν χρεώνεται μόνο η κυβέρνηση στην περίπτωση του «Φραπέ» αλλά και η αντιπολίτευση στην περίπτωση του επονομαζόμενου «χασάπη».

Ο Ανδρέας Στρατάκης παρότι μέλος του ΔΣ στο ΚΥΔ που διατηρούσε ο Γ. Ξυλούρης στην Κρήτη και κουμπάρος του Μάκη Βορίδη δεν εμπλέκεται πουθενά στην ογκώδη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία περιήλθε η αντιπολίτευση ήταν ότι στις επίμονες ερωτήσεις του προς τα μέλη της Επιτροπής για την φερόμενη εμπλοκή του, δεν πήρε καμία απάντηση.

Η μόνη συμμετοχή του είναι σε κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στον Τύπο και τον δείχνουν να τρώει στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό και τον Μάκη Βορίδη αλλά και το γεγονός ότι υπήρξε υποψήφιος με τη Ν.Δ. το 2019. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το νομικό επιτελείο του κ. Στρατάκη ετοιμάζει σειρά αγωγών εναντίον όλων όσοι τον διαπόμπευσαν όλο αυτό το διάστημα.

Λ.Ι.