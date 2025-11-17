Για πρώτη φορά ΠτΔ μέσω διαρροών εκφράζει την ανησυχία του για διερευνητικές εντολές μετά τις εκλογές.

Απορίες και αρνητικά σχόλια προκάλεσε ακόμη και εντός ΝΔ, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στη στήλη, η εξομολόγηση του Κ. Τασούλα για την αγωνία που του δημιουργεί η απουσία συναινέσεων σε συνδυασμό τη δυσκολία επίτευξης αυτοδυναμίας στις προσεχείς εκλογές. Οι σκέψεις του, όπως μεταφέρθηκαν μέσω τρίτων από το προεδρικό, έγιναν πρωτοσέλιδο στο «Βήμα της Κυριακής» που, σωστά, έκρινε ότι έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον μια τέτοια παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τρία ερωτήματα που συζητούνται σε πολιτικά γραφεία:

- Πόσο θεσμικό είναι να παρομοιάζονται οι συζητήσεις μεταξύ πολιτικών αρχηγών για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με γενική συνέλευση πολυκατοικίας; Δεν είναι μια διαδικασία προβλεπόμενη από το Σύνταγμα που έχει αποδώσει στο παρελθόν;

- Είχε συνεννοηθεί ο ΠτΔ Κ. Τασούλας με το Μέγαρο Μαξίμου γι αυτή την παρέμβαση; Μέχρι τώρα, έχει φανεί ότι κινείται σε πλήρη αρμονία με τον πρωθυπουργό. Ισχύει και σε αυτή την περίπτωση κάτι ανάλογο;

- Γιατί επέλεξε να παρέμβει με έμμεσο τρόπο, και όχι άμεσα, ο Κ. Τασούλας; Και γιατί μέσω μιας εφημερίδας του ομίλου ΜΜΕ του Β. Μαρινάκη που βρίσκεται σε δύσκολη σχέση με το Μέγαρο Μαξίμου;

Ε.Σ.