Μόνο το χρονοδιάγραμμα του προσυνεδριακού διαλόγου έχει καθοριστεί.

Από τη συνεδρίαση της γραμματείας οργανωτικού της ΚΟΕΣ προέκυψε ότι το συνέδριο θα γίνει, πιθανότατα, στο τέλος Μαρτίου, γιατί εκεί οδηγεί το χρονοδιάγραμμα του προσυνεδριακού διαλόγου που παρουσιάστηκε.

Όμως, τίποτα άλλο δεν έχει αποσαφηνιστεί. Ακόμη και το ενδεχόμενο να μετατραπεί το συνέδριο σε απλή Συνδιάσκεψη έπεσε, χαλαρά, στο τραπέζι, παρόλο που δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο.

Στο μεταξύ, η πρόταση του Χ. Δούκα να παρθεί απόφαση σε επίπεδο συνεδρίου ότι αποκλείεται η κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ, απορρίφθηκε ήδη από την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου η οποία, απαντώντας σε σχετική ερώτηση (Ertnews), τόνισε ότι «προτεραιότητα πρέπει να είναι τι να κάνουμε, όχι τι να μην κάνουμε».

Μ.Ξ.