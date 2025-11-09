Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει και επίσημη απάντηση από το Μαξίμου.

Την οξύτητα της επίθεσης του Αντώνη Σαμαρά δεν την ανέμεναν ούτε στο Μαξίμου!

Οι χαρακτηρισμοί στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πρωτοφανείς από πρώην «γαλάζιο» πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. «Μάθημα για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης», όπως ανέφερε στη στήλη παλαιό στέλεχος της «γαλάζιας» παράταξης.

Το Μαξίμου δεν θεώρησε ωφέλιμο να ξεκινήσει αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Έδωσε μάλιστα κατεύθυνση να υποβαθμιστεί στο ανώτερο δυνατό βαθμό το θέμα!

Μια ματιά στα μεγάλα φιλοκυβερνητικά σάιτ το επιβεβαιώνει...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.