«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών» δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νέες βολές από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη φορά με αφορμή τη δήλωση του πρωθυπουργού για την Βενεζουέλα.

«Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση» αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει: «Αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αναφερόμενος στα όσα έγιναν στη Βενεζουέλα με την αμερικανική επιχείρηση και τη σύλληψη Μαδούρου τόνισε πως το τέλος του καθεστώτος προσφέρει νέες ελπίδες στη χώρα. Επεσήμανε επίσης πως «προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και γρήγορης μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα».

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα» έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέδωσαν ανακοινώσεις στρεφόμενοι κατά της δήλωσης του πρωθυπουργού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η δήλωση του πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη ''δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών''. Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, η Νέα Αριστέρα τονίζει πως «η δήλωσή του σηματοδοτεί μια επικίνδυνη στροφή στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας: για πρώτη φορά στην ιστορία της η χώρα μας αποδέχεται τόσο απροκάλυπτα τη λογική ότι η ''πολιτική σκοπιμότητα'' μπορεί να υπερισχύει της διεθνούς νομιμότητας».

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας τη δήλωση Μητσοτάκη για την «ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα» τονίζει πως «είναι μια κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό παρέμβαση, που ξεπερνάει ακόμη και τις δηλώσεις του Τραμπ.