Γιατί στη ΝΔ μιλούσαν για «μεγαλομανία» του «γαλάζιου» βουλευτή!

Πολύ συζητείται στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος η έκρηξη του Δημήτρη Καιρίδη κατά του Νίκου Δένδια επειδή δεν παρέστη στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Άμυνας. Παρότι παρόν ήταν ο υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, όπως πολλές φορές συνηθίζεται, ενώ ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας βρισκόταν σε επίσκεψη στο Βελιγράδι.

Στο εσωτερικό της ΝΔ κάποιοι μιλούν ακόμα και για «υστερία» και «μεγαλομανία» του πρώην υπουργού. Ο οποίος, σημειωτέον, πολιτεύεται στην ίδια εκλογική περιφέρεια με τον υπουργό Άμυνας, τον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Ε.Σ.