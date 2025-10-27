Ο Μαραθώνιος της Αθήνας «ενώνει» Dua Lipa, «Ύμνο του ΕΑΜ» και Μάκη Χριστοδουλόπουλο.

Τι κοινό έχουν το «Eye of the Tiger» και ο «Ύμνος του ΕΑΜ»; «Χωράνε» στην ίδια playlist, εκείνη του Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ενόψει του μεγάλου δρομικού ραντεβού της Αθήνας (8-9 Νοεμβρίου), οι διοργανωτές ανέβασαν στο Spotify την playlist για τη φετινή διοργάνωση. Αθλητές αποκάλυψαν τα τραγούδια που προτιμούν να ακούνε, ενώ η λίστα συμπληρώθηκε με τις επιλογές του κόσμου, έπειτα από σχετικό κάλεσμα στα social media.

Το αποτέλεσμα; Μία λίστα που ξεκινά με το «Eye of the Tiger» των Survivor- αναμενόμενο- και καταλήγει στο «Physical» της Dua Lipa. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 123 τραγούδια, για όλα τα γούστα: από AC/DC και Metallica, μέχρι Beyonce, Eminem, LEX, Αντώνη Ρέμο, Θοδωρή Φέρρη και Μάκη Χριστοδουλόπουλου.

Ωστόσο, τρεις επιλογές - προτάσεις ξεχωρίζουν. Κατά σειρά εμφανίζονται στη λίστα ο «Ύμνος του ΕΑΜ», «Το σφαγείο» και το «Στ’ άρματα, στ’ άρματα».

Δείτε την playlist του Μαραθωνίου της Αθήνας ΕΔΩ