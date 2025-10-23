Για σύσκεψη των πρώην πρωθυπουργών και του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευ. Βενιζέλου με αντικείμενο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Από την Πάτρα, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση για τον ελληνικό αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, η πρώην ΥΠΕΞ Ντόρα Μπακογιάννη κατέθεσε μια πρόταση για την επαναδιαμόρφωση της στρατηγικής στα εθνικά θέματα μέσα στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Είπε συγκεκριμένα:

«Το Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών δεν μπορεί να λειτουργήσει και για αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τραπέζι, στο οποίο θα κληθούν όλοι οι τέως εκλεγμένοι πρωθυπουργοί της χώρας και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπου σε αυτό το τραπέζι θα καθίσουν μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας».

Για να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση, η πρωτοβουλία ανήκει, εκ των πραγμάτων, στον πρωθυπουργό. Θα ανταποκριθεί άραγε;

Α.Σ.