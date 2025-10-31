Πιο πολύ τον πείραξε ότι η Ντόρα τον κατηγόρησε για «αλαζονεία».

Έξαλλος έγινε ο Β. Κικίλιας με την δημόσια επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του η Ντόρα Μπακογιάννη για την ΕΔΕ που διέταξε στον λιμενάρχη Χανίων μετά από ξυλοδαρμό 70χρονου πάνω σε πλοίο. Πιο πολύ τον πείραξε ότι τον κατηγόρησε για «αλαζονεία».

Στο παρασκήνιο, ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας οδηγήθηκε στην απόφαση να τον θέσει σε διαθεσιμότητα από την θέση του -λόγω ΕΔΕ- επειδή δεν ενημέρωσε καν τους ανωτέρους του για το συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews τόσο ο υπουργός όσο και ο Αρχηγός του Λιμενικού άκουσαν την είδηση στη τηλεόραση τρεις μέρες μετά το συμβάν και αφού είχε προηγηθεί μήνυση από το θύμα της επίθεσης. Ενημέρωση που επιβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο.

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας θεώρησε απρόκλητη την επίθεση της βουλευτή Χανίων καθώς είχε, ήδη, έρθει σε επαφή με τους έτερους βουλευτές της Ν.Δ. στα Χανιά Σέβη Βολουδάκη και Αλ. Μαρκογιαννάκη και τους είχε εξηγήσει ότι η ΕΔΕ ήταν μονόδρομος.

Από την άλλη πλευρά τόσο η Ντόρα Μπακογιάννη όσο και όλοι οι τοπικοί παράγοντες Χανίων θεωρούν άδικη την διαπόμπευση του λιμενάρχη δύο μήνες πριν από την αποχώρηση του από το Σώμα με το επιχείρημα ότι έχει κάνει καλή δουλειά κυρίως στο μεταναστευτικό πρόβλημα των τελευταίων ετών.

Ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να ισορροπήσει καλύπτοντας επί της ουσίας τον Β. Κικίλια ενώ στο Μαξίμου προστέθηκε ένας ακόμη «αχρείαστος» όπως λένε εσωκομματικός πονοκέφαλος.

Λ.Ι.