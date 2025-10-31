Ενωμένοι απέναντι στην Ζωή.

Οι καβγάδες του Άδωνι Γεωργιάδη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τις τελευταίες μέρες είναι πρωτοφανούς έντασης. Όμως, ο υπουργός Υγείας, παρόλο που αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει από τους πολίτες συγγνώμη για το ύφος του, έχει την κατανόηση των συναδέλφων του, τη στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου, όπως έχει φανεί από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, και σε κάποιες περιπτώσεις δέχεται ακόμη και έκφραση ευγνωμοσύνης.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ρ/σ ΣΚΑΪ και τον Α. Πορτοσάλτε, ευχαρίστησε δημόσια και θερμά τον υπουργό Υγείας που την υπερασπίστηκε, όταν της επιτέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο Αδ. Γεωργιάδης, στη συνέχεια, την ευχαρίστησε που τον ευχαρίστησε και, γενικώς, το ευχαριστιούνται.

{https://twitter.com/AdonisGeorgiadi/status/1983852180361900504}

Α.Σ.