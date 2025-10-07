Πρώτη θέση στις πρώτες εκλογές. Ο,τιδήποτε άλλο θα είναι ήττα για τον Δήμαρχο Αθηναίων.

Με μια νέα παρέμβαση ο Χάρης Δούκας δείχνει ότι δεν έχει σκοπό να απομακρυνθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή. Σε συνέντευξή του στο protothema.gr και στον Α. Σρόιτερ, ο Δήμαρχος Αθηναίων δηλώνει ότι η δεύτερη θέση για το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές θα είναι αποτυχία και η δήλωσή του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον απόηχο του στόχου που έθεσε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης για πολιτική αλλαγή που «μπορεί να έρθει τη δεύτερη Κυριακή».

Ο Χ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, αν και αποστασιοποιήθηκε από την προθεσμία δύο μηνών που έβαλε ο Παύλος Γερουλάνος, λέγοντας ότι ο πρόεδρος δεν πρέπει να τελεί υπό ομηρεία.

Για μια ακόμη φορά ζήτησε την πραγματοποίηση ενός ανοιχτού συνεδρίου που θα επικυρώσει απόφαση για αποκλεισμό κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Α.Σ.