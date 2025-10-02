Η Λάουρα Κοβέσι εμφανίστηκε έκπληκτη όταν ο Γ. Φλωρίδης της επιβεβαίωση την είδηση ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να αναθεωρήσει στο Σύνταγμα τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Σε γενικές γραμμές τα ραντεβού της Λάουρα Κοβέσι με τους τρεις υπουργούς Κ. Πιερρακάκη, Γ. Φλωρίδη και Μ. Χρυσοχοίδη πήγαν καλά.

Η γενική αίσθηση από τις συναντήσεις είναι ότι οι υπουργοί εμφανίστηκαν προετοιμασμένοι και δεν άφησαν χαραμάδα αμφισβήτησης των καλών προθέσεων της κυβέρνησης απέναντι στο έργο της Ευρωπαικής Εισαγγελίας. Ο υπουργός Οικονομικών είχε έτοιμο όλο το σχέδιο ψηφιοποίησης των τελωνείων της χώρας (μέχρι τώρα όλα γίνονταν χειρόγραφα) ως απάντηση στο μεγάλο διεθνές κύκλωμα φοροαποφυγής που ερευνά η κα Κοβέσι και είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στην Ελλάδα. Και όχι μόνον. Το οικονομικό επιτελείο την διαβεβαίωσε ότι έχει εξασφαλίσει πόρους για την πρόσληψη 1.000 νέων τελωνειακών υπαλλήλων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης από την πλευρά του συζήτησε με την κα Κοβέσι την ενίσχυση του γραφείου της Ευρωπαικής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Τι ζήτησε από την πλευρά της; Τρεις επιπλέον εισαγγελείς και έξι επιπλέον υπαλλήλους.

Μεταξύ μας δεν έχει και άδικο..

Λ.Ι.