Σε γενικές γραμμές τα ραντεβού της Λάουρα Κοβέσι με τους τρεις υπουργούς Κ. Πιερρακάκη, Γ. Φλωρίδη και Μ. Χρυσοχοίδη πήγαν καλά.
Η γενική αίσθηση από τις συναντήσεις είναι ότι οι υπουργοί εμφανίστηκαν προετοιμασμένοι και δεν άφησαν χαραμάδα αμφισβήτησης των καλών προθέσεων της κυβέρνησης απέναντι στο έργο της Ευρωπαικής Εισαγγελίας. Ο υπουργός Οικονομικών είχε έτοιμο όλο το σχέδιο ψηφιοποίησης των τελωνείων της χώρας (μέχρι τώρα όλα γίνονταν χειρόγραφα) ως απάντηση στο μεγάλο διεθνές κύκλωμα φοροαποφυγής που ερευνά η κα Κοβέσι και είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στην Ελλάδα. Και όχι μόνον. Το οικονομικό επιτελείο την διαβεβαίωσε ότι έχει εξασφαλίσει πόρους για την πρόσληψη 1.000 νέων τελωνειακών υπαλλήλων.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης από την πλευρά του συζήτησε με την κα Κοβέσι την ενίσχυση του γραφείου της Ευρωπαικής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Τι ζήτησε από την πλευρά της; Τρεις επιπλέον εισαγγελείς και έξι επιπλέον υπαλλήλους.
Και είναι γεγονός ότι η Λάουρα Κοβέσι εμφανίστηκε έκπληκτη όταν ο Γ. Φλωρίδης της επιβεβαίωση την είδηση ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να αναθεωρήσει στο Σύνταγμα τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Μεταξύ μας δεν έχει και άδικο..
Λ.Ι.