Το ποσό των 2.040.000 ευρώ κληρώνει το Λαϊκό Λαχείο απόψε.

Η κλήρωση όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00.

Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 49840, σειρά η 1η και στοιχείο το Ε και υπήρξε τζάκποτ. Ο αριθμός 49840 σε όλες τις σειρές εκτός από την 1η, 2η και 10η στις σειρές Α - Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 9737 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ, ενώ από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί: 16884, 25653, 41780, 44564, 60532, 65710, 72597, 76814 και 79963.