«Ποιος εκφράζει την κυβερνητική πολιτική; Οι Υπουργοί που δηλώνουν ότι συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η κα. Βούλτεψη που της επιτίθεται;»

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σοφίας Βούλτεψη, η οποία, όπως αναφέρει το κόμμα, επιτέθηκε με πρωτοφανή τρόπο στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι και αμφισβήτησε ευθέως τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη βουλευτή της ΝΔ ότι «ξεπέρασε κάθε όριο», υπογραμμίζοντας πως «την ώρα που οι αγρότες μένουν απλήρωτοι και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συγκλονίζει τη χώρα, η κα. Βούλτεψη επιτίθεται σε έναν θεσμό που υπηρετεί τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η κ. Βούλτεψη «δήλωσε δημόσια πως εμπιστεύεται μόνο τον OLAF για τη διερεύνηση του σκανδάλου, αμφισβητώντας έτσι την ανεξαρτησία και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ενώ χαρακτηρίζεται «απαράδεκτη» η φράση της «θα σας κανονίσει όλους ο OLAF», που απηύθυνε προς την αντιπολίτευση.

Όπως διερωτάται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης « Η κυβέρνηση αμφισβητεί τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το έργο της; Ποιος εκφράζει την κυβερνητική πολιτική; Οι Υπουργοί που δηλώνουν ότι συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η κα. Βούλτεψη που της επιτίθεται; Υπάρχει κάποιος «ειδικός λόγος» ή «ειδική σχέση», που η κυβέρνηση «προτιμά» τον OLAF, έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Τι εννοεί η βουλευτής και πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όταν απευθύνεται στην αντιπολίτευση και δηλώνει ότι «θα σας κανονίσει όλους ο OLAF;»

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «να αποπέμψει άμεσα τη βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας», τονίζοντας ότι «όσο την κρατά, υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές θέσεις της».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η επίθεση στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι απειλές προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνιστούν ευθεία πρόκληση για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, καλώντας την κυβέρνηση «να τοποθετηθεί καθαρά: σέβεται ή όχι τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών;».