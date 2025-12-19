«Δεν είναι δυνατόν ο αγροτικός κόσμος να μην ξέρει αν θα μπορέσει να κάνει Χριστούγεννα και οι «ημέτεροι» της ΝΔ να κάνουν πάρτυ».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την προφυλάκιση του αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, κάνοντας λόγο για ακόμη μία ισχυρή επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει «φαρδιά πλατιά» την ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος τα ποσά που φέρεται να έχει λάβει ο Μ. Χιλετζάκης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019–2024, είτε στο όνομά του είτε μέσω συγγενικών προσώπων, αγγίζουν τις 600.000 ευρώ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ίδιος εμφανίζεται ως επικεφαλής του κυκλώματος της Κρήτης, ενώ τα ΑΦΜ των εμπλεκομένων είχαν δεσμευτεί ήδη από το 2022 λόγω σοβαρών παρατυπιών.

«Παρ’ όλα αυτά, ως διά μαγείας, τα ΑΦΜ αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν. Ποιος έδωσε την εντολή;» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πολιτικές παρεμβάσεις. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθυμίζει ότι ο Μ. Χιλετζάκης, γνωστός και ως «πρωτοπαλίκαρο» του Λευτέρη Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο εξήρε δημόσια την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ σήμερα η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι τον έχει διαγράψει, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πότε και υπό ποιες συνθήκες. «Πρόκειται για χρήματα που έχουν στερηθεί οι τίμιοι αγρότες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ζητά την άμεση δημοσιοποίηση όλων των ΑΦΜ που εμπλέκονται στο κύκλωμα Χιλετζάκη. «Δεν είναι δυνατόν ο αγροτικός κόσμος να αγωνιά για το αν θα μπορέσει να κάνει Χριστούγεννα και οι ημέτεροι της ΝΔ να κάνουν πάρτι», καταλήγει η ανακοίνωση.