Στην «παραίτηση Αυγενάκη από την θέση του μεταβατικού προέδρου της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς» αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το κόμμα αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Η δήλωση παραίτησης του κ. Αυγενάκη από τη θέση του μεταβατικού προέδρου της ΑΜΚΕ 'Γεωργική Σχολή Μεσαράς', στην οποία ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 'στην πολυετή πολιτική μου διαδρομή, έχω μάθει να πορεύομαι με πίστη στη θεσμικότητα και με επιμονή στη διαφάνεια…', αποτελεί θλιβερή υπενθύμιση σε όλους μας, του πόσο κενές περιεχομένου έως και φαιδρές, μπορούν να γίνουν οι λέξεις, όταν εκστομίζονται από συγκεκριμένα πρόσωπα με πολιτικά βεβαρημένο παρελθόν, ανύπαρκτο παρόν και αβέβαιο μέλλον».

Ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θυμίζει: «Γιατί τα λόγια αυτά εκστομίζονται από τον πολιτικό, που αναφέρεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 'για απιστία και ηθική αυτουργία σε κατάχρηση ευρωπαϊκών γεωργικών κονδυλίων'. Και κρύβεται πίσω από μία Εξεταστική Επιτροπή, που έστησε το Κόμμα του με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό, για να τον προστατεύσει. Από τον πολιτικό, που έχει πρωταγωνιστήσει σε σοβαρό περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς απέναντι σε εργαζόμενο στο αεροδρόμιο 'Ελευθέριος Βενιζέλος'. Πράξη που οδήγησε σε διαγραφή περιορισμένου χρόνου από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς συνάδουν, λοιπόν, η 'θεσμικότητα' και η 'διαφάνεια' με τέτοιες πρακτικές; Μάλλον τα κριτήρια, στο πλαίσιο της Αριστείας του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη, έχουν αλλάξει και τέτοιες συμπεριφορές οδηγούν τελικά στην επιλογή σου ως ο ιδανικός επικεφαλής πρωτοβουλίας για καινοτομία και αγροτική ανάπτυξη. Στο τέλος, βέβαια, σε αποσύρουν μετά τη γενική κατακραυγή».

Κλείνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει: «Ας μην ανησυχεί όμως ο κ. Αυγενάκης και ας μην στρέφει το μένος του κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας, πως 'έχουν ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους του τόπου αυτού, για τις κινήσεις και τις δημόσιες ανακοινώσεις τους'. Σύντομα, ο ίδιος θα λογοδοτήσει για τις δικές του, πραγματικές ευθύνες, απέναντι, πρωτίστως, στους ανθρώπους του τόπου αυτού, όπως βέβαια και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εδώ και 7 χρόνια αναδεικνύει και προστατεύει 'πολιτικούς τύπου Αυγενάκη'».