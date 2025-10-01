Δεν έχουν ακόμη καταλήξει ποια στάση θα κρατήσουν στην ψηφοφορία της Πέμπτης.

Το ν/σ αφορά έγκριση συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, με τις φρεγάτες Belharra στο επίκεντρο. Επί της αρχής καταψηφίστηκε από ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως έγραψε ο Β. Σκουρής στα «Παιχνίδια Εξουσίας», στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αμφιθυμία και η τελική απόφαση θα επηρεάσει τις σχέσεις με τη Νέα Αριστερά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, με διαφορετικό τρόπο κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ.

Γενικά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στηρίζει τις αμυντικές δαπάνες αλλά, ειδικά για την τέταρτη φρεγάτα υπάρχουν αντιρρήσεις, για το λόγο ότι ο ΥΠΑΜ Ν.Δένδιας δεν είχε ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλή πριν ανακοινώσει την αγορά της αλλά και ως προς τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Α.Σ.