Αυτοδιάλυση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και ιδρυτικό συνέδριο για τη δημιουργία νέου κόμματος προτείνει ο Διονύσης Τεμπονέρας.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσαν τον ιστορικό τους κύκλο, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 και στον Β. Σκουρή ο Δ. Τεμπονέρας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την άποψή του, πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο κόμμα που θα προκύψει μέσα από ένα ανοιχτό συνέδριο, στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν αντιδεξιό, αντι-νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό.

Ο Δ. Τεμπονέρας βλέπει τον Α.Τσίπρα σε έναν «ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο και να βοηθήσει ως εγγυητής της ανασύνθεσης του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου».

Αν δεν υπάρξει αυτό, όπως υποστηρίζει, «θα έχουμε είτε μια αναπαραγωγή του εκλογικού αποτελέσματος όπως συνέβη το 2023 άρα στρατηγική ήττα του προοδευτικού χώρου, είτε ακόμα χειρότερα άνοδο της ακροδεξιάς».