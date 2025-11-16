Ποιες εκδηλώσεις έγιναν, ποιες έχουν προγραμματιστεί και με ποιους.

Πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες και οι δημόσιες εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην πράξη στο εγχείρημα της ανασύνθεσης και της ανασυγκρότησης της Αριστεράς και, ευρύτερα, του προοδευτικού χώρου. Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί από διάφορους φορείς πληθώρα εκδηλώσεων με ομιλητές και ομιλήτριες από όλο το φάσμα του χώρου για ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο διάλογος που έχει αναπτυχθεί είναι πλούσιος, ενώ η συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις αυτές δείχνει πως η συγκρότηση μια εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης στον αντίποδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνιστά ζήτημα που θέτει η ίδια η κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη, σύμφωνα με την καταγραφή που έχει γίνει από τα κομματικά επιτελεία, είναι οι εξής (με χρονολογική σειρά):

24 Σεπτεμβρίου 2025: Εκδήλωση με θέμα «Σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων: Κοινωνική απαίτηση, ιστορική αναγκαιότητα» πραγματοποιήθηκε στην Παλλήνη, την οποία διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Αν. Αττικής για την Προοδευτική Συνεργασία. Στην εκδήλωση μίλησαν οι εξής:

Γιώργος Καραμέρος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ανατολικής Αττικής

Λούκα Κατσέλη, Ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ, πρ. Υπουργός

Πέτρος Κόκκαλης, Γραμματέας «Κόσμος», πρ. Ευρωβουλευτής

Γιώργος Μπουλμπασάκος, Μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μέλος Γραμματείας Ανανεωτικής Αριστεράς

Δημήτρης Τζανακόπουλος, Βουλευτής Νέας Αριστεράς Α’ Αθηνών, π. Υπουργός

Παρενέβη ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Άρης Ραβανός.

10-11 Οκτωβρίου 2025: Διημερίδα με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα», η οποία διοργανώθηκε από τους παρακάτω φορείς: Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και Πολιτικών (ΕΝΑ), Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης. Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα της διημερίδας, που διεξήχθη στο ξενοδοχείο Caravel: https://inerpost.gr/paragogiki-ellada-2030-metasximatismos-me-orama-dikaiosyni-kai-apotelesmatikotita/

30 Οκτωρίου 2025: Εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α’ Αθήνας με θέμα: «Η στέγη είναι δικαίωμα: Οι προτάσεις του προοδευτικού χώρου για την στεγαστική κρίση».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εξής:

Πέτρος Κόκκαλης, γραμματέας της πολιτικής οργάνωσης «Κόσμος»

Έφη Αχτσιόγλου, βουλεύτρια, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος Νέας Αριστεράς

Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης»

Βασίλης Δελής, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ένα

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπαϊράμογλου.

10 Νοεμβρίου 2025: Η Πρωτοβουλία Πολιτών Δυτικής Αττικής διοργάνωσε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα:«Σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων – Κοινωνική απαίτηση, Ιστορική αναγκαιότητα»,

Στην εκδηλωση, που διεξήχθη στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, εισηγήθηκαν οι εξής:

Κώστας Ζαχαριάδης, Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Επικεφαλής «Ανοιχτής Πόλης»

Δημήτρης Τζανακόπουλος, Βουλευτής Νέας Αριστεράς Α΄ Αθηνών, πρώην Υπουργός

Λούκα Κατσέλη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, πρώην Υπουργός

Πέτρος Κόκκαλης, Γραμματέας της Πολιτικής Οργάνωσης«Κόσμος», πρώην Ευρωβουλευτής

Μαρίνος Σκανδάμης, Διδάκτωρ Νομικής, στέλεχος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

11 Νοεμβρίου 2025: Ημερίδα με θέμα «Η τέχνη και ο πολιτισμός υπό επιτήρηση: μορφές και μηχανισμοί χειραγώγησης στον 21ο αιώνα», την οποία συνδιοργάνωσε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς με το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Για το προσεχές διάστημα, είναι προγραμματισμένες οι παρακάτω εκδηλώσεις:

14 Νοέμβρη 2025: To ENA, με αφορμή την έρευνα κοινής γνώμης «Το αριστερό ημισφαίριο και η ανασύνθεση της Αριστεράς», διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στις 18:30, στο Δημαρχείο του Αιγάλεω.

Τα ευρήματα της έρευνας θα παρουσιάσει ο Κώστας Ελευθερίου, συντονιστής του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης, επίκουρος καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συζητούν για την έρευνα:

Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής Νέας Αριστεράς

Γιώργος Μπουλμπασάκος, μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ, μέλος Γραμματείας Ανανεωτικής Αριστεράς

16 Νοεμβρίου 2025: Η ΟΒ Νέας Σμύρνης της Νέας Αριστεράς διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: Ζώντας την κλιματική κρίση – Καθημερινότητα και προοπτικές

Θα μιλήσουν:

Νάσος Ηλιόπουλος βουλευτής Νέας Αριστεράς

Πέτρος Κόκκαλης Γραμματέας ΠΣ ΚΟΣΜΟΣ

Μίλτος Ζαμπαρας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, στις 11 πμ, στον Δημοτικό Πολυχώρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» (πλατεία Νέας Σμύρνης)

Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα γίνουν την επόμενη περίοδο σε Πάτρα και Δράμα.