Κλειστές ΜΚΟ, κλειστά σύνορα, κλειστές δομές.

Ο,τι αντιμεταναστευτικά μέτρα και να ανακοινώσει η κυβέρνηση, όση επίδειξη πυγμής και να κάνει ο υπουργός Μετανάστευσης Θ. Πλεύρης, θα υπάρχει πάντα κάτι ακόμη πιο δεξιό.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου τραβάνε το σκοινό προς τα δεξιά, όσο βλέπουν την κυβέρνηση να πασχίζει να ανακόψει διαρροές προς τα δικά τους κόμματα με όλο και πιο σκληρές διακηρύξεις για το μεταναστευτικό, που στην πράξη δεν έχουν αποτέλεσμα, όπως αποδεικνύουν οι ροές στην Κρήτη.

Οι προτάσεις τους δεν είναι πρωτότυπες, δεν έχουν καμία σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν είναι εφαρμόσιμες. Αλλά υπάρχει ακροατήριο για τέτοια και το ξέρουν.

{https://x.com/velopky/status/1967952744079081960}

{https://x.com/latinopoulou/status/1967966156209233959}

Α.Σ.